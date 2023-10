Juve, certezza Rabiot: mai sostituito da Allegri

Allegri ritrova i suoi nazionali e ha tre giorni per preparare la trasferta di Milano. 4 punti in meno rispetto al Milan primo con la concreta possibilità di provare a rendere la classifica particolarmente interessante. In attesa di capire se Chiesa sarà a disposizione di fatto Allegri ha poco da inventare. Non ha la possibilità di cambiare l'assetto difensivo come aveva fatto contro il Torino schierandosi a quattro a partita in corso: l'infortunio di Danilo , che si aggiunge a quello di Alex Sandro e di De Sciglio ancora in fase di lungo recupero, elimina tutti i terzini a disposizione quindi sarà difesa a 3 con Gatti Bremer e Rugani . A centrocampo il ballottaggio è fra McKennie , favorito, e Miretti , nessun dubbio sugli altri due Locatelli e Rabiot che tra Juve e nazionale sfiorano i mille minuti giocati.

Rabiot, con il Milan diventa il più utilizzato da Max

Il francese è stato finora sempre in campo, mai sostituito, come Danilo, quindi domenica sarà il giocatore più utilizzato da Allegri. Rabiot che come dice l'allenatore della Juventus, ha un motore differente rispetto agli altri, come sempre ha iniziato la stagione con un rendimento non brillante, e chissà che non possa essere proprio il big match di San Siro la partita della svolta per lui. Lì Rabiot segnò il suo primo gol con la maglia della Juventus, probabilmente il più bello. La sua crescita sarà fondamentale per Allegri in un periodo in cui le alternative a centrocampo sono particolarmente ridotte.