Novità importante dall'allenamento dei bianconeri: out nel derby e negli impegni della Nazionale, Federico Chiesa è tornato ad allenarsi in gruppo. Possibile la convocazione domenica contro il Milan per l'attaccante della Juve, che difficilmente sarà titolare a San Siro ma rappresenta una risorsa importante dalla panchina per Allegri

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 9^GIORNATA