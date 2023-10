Soddisfatto l'allenatore nerazzurro dopo il 3-0 al Torino: "Temevo questa partita, è una vittoria importantissima nel nostro percorso". Sulle scelte di formazione: "Le decisioni vanno prese giornalmente e non soltanto durante le partite". Su Milan-Juve e i prossimi impegni: "Grande partita, la guardo a casa. La Roma di Lukaku? Prima c'è il Salisburgo in Champions..." HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

Quattro vittorie su quattro in trasferta senza mai concedere gol. Non è un record d'inizio stagione ma quasi per l'Inter, che eguaglia due volte il suo passato (stagioni 1966/67 e 2012/13) e si riprende provvisoriamente la vetta del campionato. Torino battuto 3-0 e Milan scavalcato aspettando il big match dei rossoneri domenica contro la Juventus. Soddisfatto Simone Inzaghi che ha analizzato la partita: "Sono stati molto bravi i ragazzi. Dopo la sosta e un breve allenamento tutti insieme, incontrare il Toro non è semplice. Siamo partiti bene i primi 20-25 minuti, poi abbiamo perso le distanze con meno intensità. Loro sono fisici, giocano un calcio difficile in entrambe le fasi. Temevo molto questa partita, è una vittoria importantissima per il nostro percorso". E ancora sul match: "Sappiamo che le partite sono in due fasi. I primi 60 minuti c’è stata grande intensità da parte loro, ma nell’ultima mezz’ora le partite cambiano. Bene chi è entrato così come chi è uscito. I cambi li devo sfruttare. Vittoria importante, venire a Torino non è mai semplice".

"Le decisioni vanno prese giornalmente" Soffermandosi sui singoli, Inzaghi è partito da Barella: "Dispiace per Schuurs, purtroppo è successo questo infortunio. Nicolò non meritava il giallo, stava facendo una buona gara. Ho deciso di cambiare e l'ammonizione mi ha portato a scegliere lui. Le decisioni vanno prese giornalmente e non soltanto durante le partite…". Su Thuram: "Si è presentato nel migliore dei modi. Ha tanti buoni propositi, lavora tanto, si è inserito bene e ha voglia di imparare. L'anno scorso ha fatto la punta centrale per la prima volta, si è calato bene e continua a darci soddisfazioni come tutti i suoi compagni". Applausi anche per De Vrij: "Bene la fase difensiva, dobbiamo partire da lì. Lui è un titolare come tutti gli altri: di volta in volta bisogna scegliere". E inevitabilmente un riferimento a Lautaro: "Può raggiungere il record di Higuain e Immobile? Sono tantissimi gol, Lautaro lavora bene e nonostante sia tornato poche ore fa ha fatto una grande gara. Ha la fortuna di giocare in una squadra che lo mette nelle migliori condizioni".

"Milan-Juve la guardo a casa…" Vetta ritrovata in attesa del big match: "Guarderemo la partita con serenità, ci aspetta un match con due grandi squadre. Sarò a casa con la mia famiglia a guardarla". All'orizzonte c'è il Salisburgo in Champions: "Martedì ci aspetta una squadra forte, li affrontiamo due volte in una settimana. Sono giovani, corrono. La mia attenzione è esclusivamente lì". E non sulla Roma di Lukaku nel prossimo turno: "In questo momento sto pensando a ciò che è successo mezz'ora fa, poi c'è il Salisburgo…".