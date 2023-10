E' il vice di Sarri (in tribuna per squalifica) a parlare del successo della Lazio sul Sassuolo: "Siamo straordinariamente soddisfatti della prestazione di stasera che non è stata presuntuosa ma determinata". Sul rapporto Sarri-Luis Alberto: "Ci sono stati dei passaggi complicati in questi due anni, poi si è trovata la chiave per elevare le sue qualità"

C'è soddisfazione in casa Lazio dopo la vittoria contro il Sassuolo che vale il terzo successo consecutivo per i biancocelesti. A fine gara a parlare è Giovanni Martusciello, vice di Sarri (in tribuna per squalifica). "Siamo straordinariamente contenti della prestazione, specie nel primo tempo dove abbiamo indirizzato il risultato contro una squadra che in casa, specie contro squadre di primo livello, riesce a mettere in difficoltà tutte, basti vedere la sfida contro la Juventus - dice - Il mister è stato bravo a prepararla soprattutto sull'aspetto mentale e capire che non si doveva fare una partita presuntuosa ma determinata".