Palladino: "Squalifica Papu? Perdiamo grande uomo"

L'allenatore del Monza alla vigilia della sfida contro la Roma (domenica alle 12.30 su Sky): "Non dobbiamo avere paura di nessuno". Sulla squalifica per doping del Papu Gomez: "Perdiamo un grande calciatore e un grande uomo". Infine sul caso scommesse: "Chi sbaglia ne paghi le conseguenze"

"Dopo la sosta dobbiamo riattaccare la spina e l'attenzione deve essere ancora maggiore, consapevoli che di affrontare una squadra forte e allenata da un grandissimo allenatore. Ci sarà il sold out e dovremo tenere l'attenzione massima: se abbassiamo la guardia anche solo dell'1% correremo grossi rischi". Teme l'ambiente Roma, Raffaele Palladino, alla vigilia della trasferta del suo Monza, in campo all'Olimpico nel lunch match. "La classifica è bella e sotto agli occhi di tutti, ma guardiamo a domani e alle prestazioni - ha aggiunto l'allenatore -. Dobbiamo essere bravi a non avere paura di nessuno, perché non abbiamo niente da perdere. A Roma la partita durerà 100 minuti".

"Sul Papu Gomez vedremo quello che accadrà"

"Perdiamo un grande calciatore e un grande uomo". Sono queste le parole scelte da Palladino per commentare la squalifica per doping del Papu Gomez. "Il gruppo ha reagito bene, in questi momenti ha dimostrato di saperlo fare. Ma dispiace per il Papu, che si era integrato benissimo ed era riuscito a farsi volere bene dal gruppo in pochissimo tempo", prosegue Palladino. "Ora aspettiamo l'iter procedurale e vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane". Le alternative sul campo, al Monza non mancano: "Valentin Carboni sta spingendo bene, come lui anche Machin, che vedo pimpante. Ma nel ruolo in trequarti abbiamo abbondanza di alternative e in questi giorni abbiamo provato varie soluzioni per cercare di mettere in campo la formazione migliore".

"Chi scommette ne paghi le conseguenze"

L'allenatore del Monza sul caso scommesse: "Va fatta chiarezza: le regole sono regole, se sei un tesserato di una squadra di calcio non puoi scommettere", spiega Palladino. "Chi scommette è giusto che ne paghi le conseguenze. Ma credo che dietro ai calciatori ci siano gli uomini e vanno aiutati, visto che il problema è reale", prosegue Palladino, riferendosi alla ludopatia. "Bisogna intervenire e risolvere il problema, non come si fa in Italia limitarsi a puntare il dito. Dobbiamo essere di aiuto e supporto a questi ragazzi, tutti insieme"