All'Olimpico arriva un Monza che ha un punto in più in classifica della Roma. Mourinho ritrova Llorente ma non ancora Smalling. Cristante torna a centrocampo. In attacco confermata la coppia Lukaku-Belotti vista l'indisponibilità di Dybala. Nel Monza Gomez fuorigioco dopo lo stop per doping. Palladino si affida a Colombo con Colpani e Mota in appoggio. Ecco le probabili formazioni