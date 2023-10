Il clamore dei nomi che girano intorno all'intera vicenda ha distolto l'attenzione sul vero scopo per cui sono partite le indagini: alzare un velo sul sistema, gestito dalla malavita, che fa da banco alle piattaforme illegali. Per esempio sui server sui cui si appoggiano per raccogliere le puntate. Un aspetto importante, anche per il futuro dell'inchiesta, per comprendere se questa resterà a Torino oppure andrà verso altre Procure per competenza territoriale.