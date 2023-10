Il ritorno al gol dopo il ritorno in nazionale , le lacrime , lo sfogo . Non è stata una domenica banale per Stephan El Shaarawy , protagonista -suo malgrado- di una settimana complicata. Prima il ritorno in azzurro, convocato da Spalletti e nuovamente in campo da titolare a Wembley contro l’ Inghilterra , dopo due anni lontano dalla nazionale. Poi le speculazioni sul suo presunto coinvolgimento nella vicenda delle scommesse , accuse a cui il ‘Faraone’ ha risposto presentando querele per diffamazione . Quindi il calcio giocato, il ritorno finalmente a parlare di campo. La cosa che gli riesce meglio, come ha dimostrato anche in questa giornata di campionato con la maglia della Roma .

Il gol liberatorio e la corsa sotto la curva

Dopo aver risposto sui social alle accuse (“sono successe cose che vanno oltre ogni limite”), El Shaa è tornato a pensare al campo. E in una situazione non facile, ha risolto la partita complicata della Roma contro il Monza. L’attaccante è entrato in campo al minuto 63, al posto di Bove. E ha sbloccato con il gol decisivo al 90’, ribattendo in porta un precedente tiro di Azmoun respinto da Di Gregorio. Un gol che vale 3 punti per la Roma e per Mourinho. Un gol che vale tanto anche per El Shaarawy, il primo della sua stagione dopo i 9 di quella passata (7 in campionato, 2 in Europa). Una rete festeggiata andando sotto la curva dei tifosi, abbracciato dai compagni. E poi il pianto liberatorio, sul prato dello stadio Olimpico, consolato dai compagni, a partire da Lukaku. Prima di asciugarsi le lacrime in tempo per andare davanti ai microfoni per le interviste.