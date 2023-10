Le parole dell'allenatore dell'Atalanta dopo il 2-0 sul Genoa: "Nel finale potevamo far meglio, è stato bravo Carnesecchi. Il tridente? Si può, ma a certe condizioni come oggi". Poi su Lookman che era partito dalla panchina l'ultima volta: "Voi fate delle poesie, sempre a far polemica. Trovatemi una squadra che non cambia uomini in attacco"

Una partita non facile, risolta nell'ultima parte. Un altro match casalingo con la porta inviolata. Gian Piero Gasperini ha tutti i motivi per sorridere, ma prima ci ha tenuto ad abbassare i toni dopo le parole su Lookman che era partito dalla panchina nell'ultima all'Olimpico. "Voi fate sempre delle poesie: giochiamo tre partite a settimana, sempre lì a cercare la polemica - ha detto l'allenatore dell'Atalanta -. Con la Lazio non ha fatto bene ma ha fatto bene a Lisbona e oggi. Ci sono 5 cambi, che a me non piacciono ma visto che ci sono li utilizzi: trovatemi una squadra che non cambia uomini in attacco. Se hai gente di valore in panchina cerchi di sfruttarli nei secondi tempi, dove i difensori possono perdere un po' di lucidità".