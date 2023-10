La serenità e i punti fermi dati da De Laurentiis in questa settimana: questo alla base della vittoria del Napoli al Bentegodi. Bisognava ridare credibilità al progetto di Garcia e riscattare il ko con la Fiorentina: non si poteva perdere ancora terreno dalla vetta. Va detto anche che c'è tanto lavoro da fare e che il Verona non era un test così probante: bisogna aspettare impegni più duri per capire se le difficoltà sono alle spalle e arriva il Milan già nel prossimo turno. Nel video l'analisi di Massimo Ugolini