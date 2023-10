Mateo Retegui è recuperato e pronto per la gara di campionato di domani sera al Ferraris contro la Salernitana . A confermare la disponibilità dell’attaccante, infortunatosi al ginocchio dopo una botta il primo d’ottobre nella trasferta contro l’ Udinese , è stato l’allenatore rossoblu Alberto Gilardino , nella conferenza stampa della vigilia della sfida alla Salernitana. "Mateo sta bene e sarà della partita così come Strootman - ha spiegato Gilardino -. L'ho visto in campo negli ultimi tre giorni e si è allenato bene e la squadra ha fatto ottimi allenamenti. Se giocherà titolare o meno però non posso ancora dirlo, sono valutazioni che devo ancora fare. Ho 24 ore a disposizione e posso dire che c'è sia l'eventualità di vederlo dal primo minuto che a gara in corso".

Genoa, senza Retegui 2 ko e 0 gol fatti

Ritrovare il proprio bomber è un’ottima notizia per il Genoa, perché senza l’attaccante della nazionale la squadra di Gilardino ha conquistato zero punti non riuscendo a segnare nemmeno un gol in due giornate. Retegui si era infortunato a Udine a inizio a ottobre. Una botta che lo ha costretto a saltare le due sfide con la nazionale contro Malta e Inghilterra, e soprattutto lo ha tolto al Genoa contro Milan e Atalanta. Due ko di fila, senza nemmeno una rete realizzata. Ora il ritorno dell’attaccante, per il Genoa, nell’importante sfida contro la Salernitana. Arrivato in estate dal Tigre, l’attaccante è sempre stato titolare in campionato, dove ha realizzato 3 gol in 7 partite: contro Lazio, Napoli e Roma. Ora il rientro, anche se Gilardino non ha ancora deciso se dall’inizio o a partita in corso. Comunque sia, per l’allenatore e per il Genoa -che ritrovano a disposizione anche Strootman a centrocampo- un’ottima notizia.