La Lazio perde Casale per almeno 20 giorni a causa di una lesione di basso/medio grado all'adduttore della coscia destra. Fuori causa per un po' di tempo anche Kayode, che ha riportato una distorisione alla caviglia sinistra di medio grado, scongiurando però ogni interessamente dei legamenti. Ecco la situazione degli indisponibili squadra per squadra in vista della 10^ giornata

GENOA-SALERNITANA LIVE