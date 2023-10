Il primo gol non si dimentica e di certo Dusan Vlahovic quando vede il Verona non può non pensare a quella sera del 6 febbraio 2022. Era appena arrivato nel mercato di gennaio con una mossa a sorpresa quanto dispendiosa della Juventus , acquisto che aveva esaltato i tifosi della Juve e fatto arrabbiare ancora una volta quelli della Fiorentina che dopo Chiesa avevano visto andare anche Vlahovic dalla rivale di sempre. Prima partita e primo gol con assist di Dybala , che la Juventus aveva già deciso di lasciare andare a fine contratto. Da quel momento sono arrivati altri 26 gol. In media uno ogni due partite più o meno. Media che in questa stagione ha un andamento migliore. Rendimento non esaltante ma neppure negativa considerando i vari problemi fisici, soprattutto la pubalgia.

Vlahovic-Chiesa, la coppia torna titolare

Sabato sera contro il Verona Vlahovic tornerà titolare proprio al fianco di Chiesa. Entrambi in panchina contro il Milan perché reduci da infortunio sono pronti a riprendersi quella titolarità che nelle prime partite della stagione non era mai stata messa in discussione. Entrambi sono arrivati a 4 gol a testa. Il serbo non segna dal 16 settembre la splendida doppietta alla Lazio, Chiesa dalla brutta sconfitta di Reggio Emilia. Da quel momento i due per diversi motivi fisici non hanno più segnato, mentre la Juventus contestualmente ha blindato la porta e scalato la classifica. Adesso la vetta è a soli due punti. Con l’equilibrio ritrovato e con Vlahovic e Chiesa di nuovo in condizione, questa Juventus può di certo pensare di tornare a essere vincente.