Leao era partito bene in questo inizio di stagione, ma nell’ultimo mese non è più lui: tre gol nelle prime sei gare, zero reti nelle ultime sei. Eppure, col Napoli è stato decisivo negli ultimi tre incroci. Un dato che fa ben sperare Stefano Pioli che oggi viene premiato con una targa dall'ad Furlani per le 200 panchine con il Milan, raggiunte contro la Juve. Nel video le ultime news dall'inviato Manuele Baiocchini