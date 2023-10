Dove vedere Juventus-Verona

La partita fra Juventus e Verona si gioca oggi, sabato 28 ottobre alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Paolo Aghemo e Giovanni Guardalà. Appuntamento su Sky dalle ore 20 e dalle 22.40 con "Sky Calcio, L'Originale” , in studio Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

I numeri di Juventus e Verona

La Juventus ha vinto tutti gli ultimi tre confronti di Serie A contro il Verona, tenendo la porta inviolata in ciascuno di questi; i bianconeri potrebbero infilare quattro successi consecutivi contro i gialloblù per la seconda volta nel torneo, dopo il periodo tra il 1989 e il 1992. La Juventus non ha trovato il gol soltanto in una delle ultime 29 partite di Serie A contro il Verona (nella sconfitta per 0-2 al Bentegodi del 30/04/2000, con doppietta di Fabrizio Cammarata) e va a bersaglio da 20: soltanto contro Lazio (22) e Torino (25), i bianconeri vantano una serie aperta più lunga di gare di fila con gol all’attivo, considerando le compagini presenti nella Serie A 2023/24. Il Verona non ha mai vinto nelle 32 partite disputate sul campo della Juventus in Serie A - cinque pareggi e ben 27 sconfitte per gli scaligeri in Piemonte - contro nessuna squadra i gialloblù hanno giocato più gare esterne nel massimo torneo senza vincere (32 anche contro Milan e Inter). Inoltre, tra le formazioni affrontate almeno 10 volte in trasferta, la Juventus è quella contro cui il Verona ha registrato la percentuale di sconfitte più alta nella competizione (l’84%, 27/32). La Juventus non ha subito gol nelle ultime due partite casalinghe di campionato, tanti clean sheet quanti quelli messi assieme dai bianconeri nelle precedenti nove gare interne di Serie A; inoltre, dalla prima sfida andata in scena all’Allianz Stadium (2011/12), i piemontesi hanno tenuto la porta inviolata 119 volte (in 232 match, il 51%): soltanto l’Atlético Madrid ha fatto meglio in casa (125/232) nei cinque maggiori campionati europei nel periodo. La Juventus non subisce gol da quattro partite, esattamente da 360 minuti: soltanto il Nizza vanta una serie aperta più lunga senza incassare reti (363’) nei cinque maggiori campionati europei in corso.