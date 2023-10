Le partite di Serie A di oggi

Il sabato della 10^ giornata di Serie A si giocano tre partite e si chiude alle 20.45 con, alle 20.45, Juventus-Verona. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky - Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

Sono tre le partite del sabato della decima giornata di Serie A. Si inizia alle 15.00 con Sassuolo-Bologna, mentre alle 18.00 scendono in campo Lecce e Torino. La sera, alle 20.45, Juventus-Verona sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Paolo Aghemo e Giovanni Guardalà.