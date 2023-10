Dove vedere Cagliari-Frosinone

La partita fra Cagliari e Frosinone si gioca oggi, domenica 29 ottobre alle 12.30 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara con il commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Valentina Caruso e Marina Presello. Appuntamento su Sky dalle ore 11.30 e dalle 14.30 con "La Casa dello Sport- Day”, in studio Giorgia Cenni in compagnia di Marco Bucciantini e Giancarlo Marocchi.

I numeri di Cagliari e Frosinone

Il Cagliari è imbattuto nei quattro match contro il Frosinone tra Serie A e Serie B; tuttavia, gli isolani hanno strappato il successo soltanto una volta contro i ciocari, pareggiando le altre tre gare, comprese le due più recenti nel torneo cadetto 2022/23. Solo la Salernitana (11) ha subito più gol in gare casalinghe del Cagliari (nove) in questo campionato; i rossoblù potrebbero incassare almeno 10 reti nelle prime cinque sfide interne per la prima volta in un singolo torneo di Serie A. Il Cagliari è una delle tre squadre, insieme a Udinese e Salernitana, a non avere ancora vinto in questo campionato (tre pareggi e sei sconfitte finora il bilancio dei sardi); soltanto tre volte nella loro storia in Serie A gli isolani sono rimasti senza successi nelle prime 10 gare di un massimo torneo: nel 2005/06, nel 1999/2000 (retrocessi) e nel 1975/76 (retrocessi). Il Cagliari ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime cinque partite di campionato, per un totale di 14 reti al passivo: nel periodo (dal 22 settembre scorso), soltanto Sheffield United (15) e Almería (18) ne hanno incassati di più dei sardi nei 10 maggiori tornei europei 2023/24. Il Cagliari non vince da 14 match di Serie A (5 pari, 9 sconfitte); l’ultima vittoria dei rossoblù nel torneo risale all’1-0 casalingo contro il Sassuolo, del 16 aprile 2022: si tratta della serie aperta più lunga di partite consecutive senza successi nella competizione tra le squadre del torneo in corso (in generale, invece, meno solo della Pistoiese con una striscia di 17). In tutti e tre i campionati di Serie A finora disputati, il Frosinone non ha mai vinto una partita nelle prime quattro trasferte di una singola stagione del massimo torneo: nel 2018/19, i tre punti lontano da casa arrivarono alla quinta gara esterna (Moreno Longo in panchina), mentre all’esordio nella competizione (2015/16), la prima vittoria esterna fu conquistata alla 12ª gara (Roberto Stellone alla guida).