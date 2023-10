Nel match contro il Napoli Pioli è stato costretto a due cambi: al 19' del primo tempo out Kalulu, per il difensore contusione alla coscia sinistra, al suo posto Pellegrino, anche lui sostituito nel finale (da Florenzi) per problemi fisici. A inizio ripresa out Pulisic: per l'attaccante una contrattura, sostituito per precauzione da Romero. Nelle prossime ore gli eventuali accertamenti

2-2 a Napoli e due stop in casa rossonera. Durante il big match della 10^ giornata sono stati due i problemi per Pioli nel corso della gara. Prima lo stop di Kalulu, che lascia spazio all'esordiente assoluto Pellegrino. Per lui si tratta di una contusione alla coscia sinistra. Nel finale di gara, lo stesso Pellegrino lascerà spazio a Florenzi uscendo zoppicante. Situazione complessa in serata in casa Milan visto il forfait di Kjaer e la squalifica di Thiaw. Chi invece ha giocato tutto il primo tempo ma senza rientrare nella ripresa è stato Pulisic (autore dell'assist per il primo gol di Giroud): per l'americano una contrattura e una sostituzione precauzionale.