Lazio, cambi sempre più decisivi. E Immobile…

Chissà se pesava di più il pallone sul dischetto nell'ultima scena della partita contro la Fiorentina o l'inaspettata esclusione iniziale. Magari è più importante capire quanto peseranno in un prossimo futuro. Nelle scelte dell'allenatore e nella voglia di tornare protagonista del capitano, sbloccatosi dopo 40 giorni di digiuno. Gol e vittoria hanno la capacità di alleggerire pensieri e tensioni ma la cronaca racconta di un Immobile deluso per gli appena 164 minuti giocati nell'ultimo mese e di un Sarri che non vuole gestire ma valutare e puntare semplicemente su chi sta meglio. Il ruolo di psicologo non gli piace ma è una situazione che invece dovrà giocoforza maneggiare con cura perché gli equilibri rimangono molto sottili. Scoprendo magari che trovando le giuste misure l'alternanza può diventare un'opportunità. Non solo nel ruolo di centravanti.