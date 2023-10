Come riportato dall'ANSA, una banda di ladri è entrata nella casa del difensore inglese. Inquirenti al lavoro per capire cosa e quanto sia stato rubato. Si tratta della seconda rapina subita dal calciatore giallorosso dopo quella del 2021

Furto a casa Smalling nella serata di lunedì 30 ottobre. Come riporta l’ANSA ignoti, dopo aver infranto il vetro di una delle finestra dell’abitazione del difensore della Roma, hanno tentato di scassinare (senza riuscirci) la cassaforte per poi darsi alla fuga. Il calciatore inglese e la moglie non erano presenti al momento della rapina. La Squadra Mobile ha aperto un’indagine sull’accaduto. In corso accertamenti per verificare cosa e quanto sia stato rubato. Secondo una prima analisi degli investigatori, scrive l’ANSA, si tratterebbe di una banda di "professionisti", forse proveniente dall'Est Europa.