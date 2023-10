Un’Iradiddio. Tra il gol che ha aperto la partita di Empoli e quello che l’ha sigillata, Scamacca l’ha riempita con un repertorio di colpi che illustrano chiaramente perché Spalletti lo ritenga il centravanti ideale dell’Italia . Forse perché un altro centravanti cosí fisico e completo, in Italia al momento non esiste. Se il primo gol in nazionale aveva restituito all’Atalanta uno Scamacca rinfrancato, dopo un avvio di stagione tormentato dagli acciacchi, Gasperini conta di restituire il favore al ct in vista delle partite delicatissime di novembre contro Ucraina e Macedonia.

Perché l'Atalanta e non l'Inter

Ma intanto se lo vuole godere il piú a lungo possibile, sperando che l’ultima prestazione a caratteri cubitali trasmetta a Scamacca lo slancio per trovare la continuitá che non lo ha (quasi) mai supportato. Non è un caso che in estate, reduce dalla deludente esperienza al West Ham, Scamacca abbia privilegiato l’Atalanta all’Inter, avversaria nel crash test di sabato, anche per giocarsi meglio le sue chance in prospettiva azzurra: un passo indietro oggi per farne due avanti domani. L’attaccante ideale sarà anche lo Spazio, ma averne uno vecchio stampo come Gianluca che spazia a tutto campo aiuta a giocare meglio, rassicura i compagni, tiene in allerta gli avversari. E gratifica allenatore e ct. Forse é la volta buona: l’Atalanta ha trovato l’erede di Zapata e l'Italia il centravanti che serviva.