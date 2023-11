Serie A

Kalulu si è operato in seguito alla rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. Starà fuori quattro mesi. La Roma ritrova Dybala e Renato Sanches per la sfida con il Lecce, ma perde nuovamente Spinazzola, che salterà anche la trasferta di Europa League. Genoa e Nazionale in ansia per Mateo Retegui: l'attaccante argentino sente ancora fastidio al ginocchio sinistro e non ci sarà contro il Cagliari. La situazione squadra per squadra GLI SQUALIFICATI - DYBALA IN GRUPPO