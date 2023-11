Non è la prima volta che i rossoneri si ritrovano tutti insieme a cena. Nessuna ricorrenza in particolare, solo un modo per stare insieme e compatti verso i prossimi impegni e dopo un periodo difficile, tra gli infortuni e alcuni passaggi a vuoto. Sabato c’è l’Udinese, poi la sfida decisiva in Champions contro il Psg. Da qui l’idea nata dai giocatori e condivisa da Pioli e dallo staff: una cena fuori, tutti insieme. Un momento di condivisione per stemperare la pressione, in un ristorante del centro di Milano.

Testa a Udinese e Psg

Ora tutti concentrati: prima la sfida all’Udinese sabato sera, poi arriva il Psg a San Siro. Due appuntamenti cruciali per la stagione rossonera. In campionato l’obiettivo è non perdere la scia di Inter e Juve, in Champions serve una vittoria per restare in corsa per gli ottavi. E mentre Kalulu, operato al tendine del retto femorale sinistro, starà fuori almeno 4 mesi, Pioli sorride per due recuperi importanti: Loftus-Cheek è tornato in gruppo e l’obiettivo è riaverlo per la sfida al Psg, così come Pulisic sta smaltendo i problemi muscolari.