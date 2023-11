Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli

Diversi dubbi per Garcia in vista del derby in trasferta a Salerno. Completamente ristabilito Juan Jesus che punta al rientro e si gioca con Ostigard il ruolo di centrale con Natan squalificato, sulla sinistra favorito Olivera su Mario Rui. A centrocampo si rivede Anguissa, mentre in attacco Raspadori ancora favorito su Simeone. Inzaghi conferma Ochoa in porta, davanti ci sono Tchaouna e Candreva a supporto di Dia

LE PROBABILI FORMAZIONI