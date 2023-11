Nel video l’analisi di Alessandro Costacurta sul momento del Milan dopo la sconfitta interna con l’Udinese: "Una prestazione che preoccupa molto. Non conosco questo ambiente, ma anche io in carriera ho vissuto momenti difficili. Di solito, come accade ora con Pioli, l’allenatore si prende le responsabilità. A me invece sembra che quelle dei giocatori siano maggiori"

