La Roma vince ancora nel recupero: Lukaku e Azmoun rispondono ad Almqvist. Il Lecce si era portato avanti con un letale contropiede al 72', a rimettere tutto in pari ci ha pensato l'iraniano al 91' e poi, tre minuti dopo, l'ha ribaltata il gigante ex Inter. Mourinho ritrova un Dybala vivace, capace di accendere i suoi in zona gol, è suo l'assist per Lukaku. Arriva anche il primo gol italiano di Azmoun, migliore in campo. Le pagelle di Dario Massara

