Milan, incontro in corso tra Ibra e Cardinale

È in corso in un hotel in zona corso Venezia, a Milano, l’incontro tra l’ex attaccante e il numero uno di RedBird, per parlare di un possibile ritorno al Milan di Zlatan, non più da giocatore, ma con un ruolo da stabilire. Al suo ritorno in Italia alla vigilia di Milan-Psg, Gerry Cardinale ha subito voluto fissare un colloquio con Ibrahimovic, nello stesso hotel dove qualche mese aveva già incontrato lo svedese. Tutti gli aggiornamenti