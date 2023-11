Le probabili formazioni di Milan-Psg

Due ritorni importanti in casa Milan per la decisiva sfida di Champions League contro il Paris St. Germain. Pioli ritrova nel tridente d'attacco Pulisic e in difesa Theo Hernandez, che avevano saltato il match contro l'Udinese di sabato scorso. Torna a pieno regime a centrocampo anche Loftus-Cheek, mentre resta fra gli indisponibili Kjaer. Fra i francesi serata speciale da ex per Gianluigi Donnarumma. Ecco le probabili formazioni

PIOLI: "CON IL PSG PRIMO BIVIO DELLA STAGIONE"