Serie A, il calendario del prossimo turno

Subito dopo il turno di coppe europee, la Serie A torna nel vivo venerdì 10 novembre con due anticipi. Il Sassuolo, reduce dalla sconfitta di Torino, affronta al Mapei la Salernitana con fischio d'inizio alle 18.30. In serata, alle 20.45, sfida tra Genoa e Verona, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251), alle 20.45. La dodicesima di Serie A prosegue con i match di sabato 11, ben tre. Si parte alle 15 con la sfida del Via del Mare tra Lecce e Milan. La Juve vuole proseguire la sua marcia in scia dell'Inter e affronta allo stadium, alle 18, il Cagliari. In serata, alle 20.45, spazio a un interessante Monza-Torino con entrambe le squadre bisognose di punti per risollevare la classifica verso posizione più consone (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K). La 12^ giornata si conclude domenica 12 con le altre cinque gare in programma: Napoli-Empoli è l'anticipo delle 12.30 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251), alle 15 si giocano Fiorentina-Bologna e Udinese-Atalanta. Occhi puntati alle 18 sul derby tra Lazio e Roma, mentre in serata l'Inter sfida il Frosinone.