Filippo Inzaghi lo aveva fatto intendere non appena era arrivato alla guida della Salernitana e adesso non sembrano esserci più dubbi. Nwankwo Simy torna a tutti gli effetti a disposizione per l'attacco dei campani dopo lo scampolo di partita giocato in Coppa Italia contro la Sampdoria. In serie A non poteva essere utilizzato perché fuori lista ma adesso la situazione è cambiata dopo lo stop di Jovane Cabral. Il regolamento infatti prevede che un giocatore tesserato ed escluso possa sostituire un altro calciatore di campo. Simy dunque torna a disposizione di Inzaghi a due anni da suo unico gol con la maglia della Salernitana realizzato contro lo Spezia