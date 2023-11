Massa per Lazio-Roma: le designazioni

Come nello scorso campionato, Davide Massa dirigerà Lazio-Roma: per l'arbitro ligure sarà il secondo derby stagionale dopo Juventus-Torino. Tra le altre designazioni, Dionisi per Inter-Frosinone e Piccinini per Juventus-Cagliari

Sarà Davide Massa della sezione d'Imperia l'arbitro di Lazio-Roma, in programma domenica alle 18 e valida per la 12^ giornata di Serie A. L'arbitro ligure dirigerà il derby della capitale per la seconda volta in carriera. Già nello scorso campionato, infatti, venne designato per Lazio-Roma, concluso 1-0 con due espulsi (Marusic e Ibanez). Per Massa sarà il secondo derby stagionale visto che lo scorso 7 ottobre ha diretto Juventus-Torino.