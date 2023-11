Pulisic a Lecce non ci sarà. Chance per Chukwueze

Il Milan si prepara per la trasferta di Lecce. Chukwueze dovrebbe avere la sua grande occasione e partire dal 1’ visto che Pulisic non ci sarà. Le condizioni di Kjaer verranno invece verificate nell’ultimo allenamento prima della partenza SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Dopo l’entusiasmante notte di Champions contro il Psg, per il Milan è ora di rimettere la testa sul campionato, con la trasferta di Lecce che aspetta la squadra di Pioli, sabato alle 15. I rossoneri non vincono in campionato da tre giornate (l’ultimo successo risale a un mese fa, il sofferto 1-0 al Genoa), ma ai salentini non va meglio (2 punti nelle ultime 6 giornate). Pioli non parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia (il programma prevede allenamento mattutino e poi partenza da Malpensa per Brindisi alle 16.15), ma la seduta odierna – di scarico per chi aveva giocato col Psg, partitella contro la Primavera per gli altri - ha comunque dato indicazioni su quella che potrebbe essere la formazione.

Kjaer ancora da valutare A Lecce, con Pulisic out per affaticamento muscolare Chukwueze dovrebbe avere la sua grande occasione e partire dal 1’. Per il resto, si va verso gli stessi che hanno vinto contro il Psg (nonostante le fatiche di una partita giocata dagli stessi 11 per 84’), con il possibile rientro dal 1’ di Krunic per uno tra Reijnders e Musah. Detto dello stop imposto a Pulisic, con il Milan che ha tirato un sospiro di sollievo dopo gli esami che hanno escluso lesioni, tra i rossoneri sono confermate le assenze di Sportiello, Bennacer, Kalulu, Pellegrino. Le condizioni di Kjaer verranno invece verificate nell’ultimo allenamento prima della partenza per Lecce, ma probabilmente tornerà dopo la sosta.

Ibra al Milan, accordo vicino È vicino l’accordo tra Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale per un coinvolgimento dello svedese con ruolo che non è ancora stato comunicato ma che sembra escludere una sua posizione nell’organico del Milan. L’annuncio però non è imminente, perché come sempre le limature degli ultimi dettagli potranno richiedere il tempo necessario. Gerry Cardinale, presente a Milano in occasione della sfida Champions contro il PSG vinta dai rossoneri, ha incontrato Ibrahimovic per definire modalità del coinvolgimento dell’ex campione. Colloqui molto positivi la cui conclusione dovrebbe portare ad un annuncio quando tutti i dettagli saranno stati definitivamente perfezionati così come le necessarie formalità.