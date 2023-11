Ranieri e la Juventus: "Io mandato via? Dirò la verità quando smetto"

Claudio Ranieri ritrova il suo passato (Juventus-Cagliari sabato 11 novembre dalle 18.00 allo Stadium): "Non ho rimpianti per i miei due anni lì. Dicono che sono stato mandato via ma non è vero". E sulla partita: "Allegri è un grande e la Juve una serissima candidata allo scudetto. Sulla carta siamo condannati, ma c'è da giocare: prima o poi dovremo vincere contro una grande..." SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA’

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa all'antivigilia della gara fra Cagliari e Juventus, valida per la dodicesima giornata di Serie A, in programma sabato 11 novembre alle 18 all'Allianz Stadium. A iniziare dal suo passato in bianconero, un biennio che lui giudica così: "Non ho rimpianti. Ho preso una squadra reduce dalla Serie B, siamo arrivati terzi e poi secondi. Senza i dodici, tredici campioni dei due anni precedenti. A Torino sono stati due anni molto positivi. Dicono sia stato mandato via, ma questa non è la verità. La verità la scriverò quando smetterò di allenare. Però ringrazio sempre chi mi ha portato alla Juventus, grande società con grandi tifosi".

L'ultima vittoria del Cagliari... a panchine invertite

Ranieri ha poi parlato delle caratteristiche della squadra di Allegri : "La Juventus si fa attaccare perché è una strategia tattica di Allegri, per colpire in contropiede. Max è un grande allenatore e le sue squadre hanno sempre qualcosa da dire. Andiamo a Torino carichi, vogliamo fare la nostra partita. Il nostro momento negativo non è finito, ma abbiamo sempre cercato di lottare in ogni singolo allenamento e continuiamo a farlo. Nei momenti difficili i ragazzi non hanno mai perso la tenacia”. L'ultima volta che il Cagliari vinse in casa della Juventus, 2-3 il 31 gennaio 2009, sulla panchina rossoblù c’era proprio Massimiliano Allegri, su quella bianconera Claudio Ranieri.