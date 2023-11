"La società mi mette nelle condizioni di lavorare bene"

Baroni però non si arrende ed è convinto di venire a capo del dilemma: "Non c'è distonia tra me e l'ambiente. Credo di poter trovare le soluzioni per venir fuori da questo momento. Lo vedo dal lavoro dei ragazzi, così non va bene di certo, ma posso invertire la tendenza. La società mi ha sempre messo nelle condizioni per lavorare, anche questa settimana. Spetta a me toccare la quadra e le soluzioni, sono il primo a essere dispiaciuto ma io e il mio staff siamo convinti di potercela fare". Tra le ipotesi anche un possibile cambio di modulo: "Ci sto pensando, abbiamo due settimane di pausa ora ed è la soluzione ideale per lavorare".