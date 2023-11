Problemi per Leao nel corso di Lecce-Milan. E' successo tutto all'8' di gioco: Pobega ha recuperato palla e ha lanciato in profondità il portoghese che, dopo uno scatto, si è fermato toccandosi la coscia destra. E' stato costretto a chiedere il cambio e al suo posto è entrato Okafor. Per Leao, dunque, sembra trattarsi di un infortunio muscolare. Anche Calabria sostituito all'intervallo per un problema fisico: si attendono dallo staff medico del Milan ulteriori dettagli

