Dove vedere Sassuolo-Cagliari

La partita tra il Sassuolo e il Cagliari della 37^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 19 maggio alle ore 12.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento di Aldo Serena. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Marco Nosotti e Veronica Baldaccini. Inoltre appuntamento con 'La Casa dello Sport Day' per il pre e post partita (dalle ore 11.30 e alle 14.25) con Giorgia Cenni in compagnia di Marco Bucciantini, Giancarlo Marocchi e Gianfranco Teotino.

I numeri di Sassuolo e Cagliari

Sassuolo e Cagliari hanno pareggiato 10 delle 17 sfide disputate in Serie A (tre vittorie neroverdi e quattro rossoblù completano il bilancio); gli emiliani contro nessun’altra formazione contano più segni “X” nella competizione (10 anche contro l’Udinese). Il Cagliari si è imposto 2-1 nel match d’andata contro il Sassuolo in questo torneo (dopo il vantaggio iniziale degli emiliani con Erlic, i rossoblù hanno ribaltato il punteggio grazie ai gol al 94° minuto di Lapadula e al 99° di Pavoletti) e potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro i neroverdi per la prima volta. Il Sassuolo non ha perso nessuno degli otto confronti casalinghi contro il Cagliari in Serie A (2 vittorie, 6 pareggi), quella sarda è la squadra contro cui i neroverdi contano più sfide tra le avversarie contro cui non hanno mai perso in casa (almeno cinque in più che contro ogni altra). Il Cagliari ha perso 12 delle 18 gare esterne in questa Serie A, realizzando solo 12 reti fuori casa (1 vittoria, 5 pareggi); in trasferta, solo gli avversari di giornata (13) contano più sconfitte dei rossoblù (12 come la Salernitana), mentre nessuna formazione ha realizzato meno reti dei sardi in gare esterne (12, sempre alla pari dei campani) nel torneo in corso. Dopo il successo contro l’Inter (1-0), il Sassuolo potrebbe raccogliere due vittorie interne di fila per la seconda volta in questo campionato, la precedente a settembre contro Hellas Verona e Juventus, mentre, due successi casalinghi consecutivi con annesso clean sheets mancano nella competizione da aprile-maggio 2018 (doppio 1-0 contro Fiorentina e Sampdoria).