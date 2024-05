Le partite di Serie A di oggi

Penultima domenica di campionato che si apre alle 12.30 con Sassuolo-Cagliari, in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

La domenica della 37^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Sassuolo-Cagliari, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento di Aldo Serena. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Marco Nosotti e Manuele Baiocchini. Prosegue poi con un doppio appuntamento alle 15.00 con Monza-Frosinone e Udinese-Empoli. La sera alle 18.00 scendono in campo Inter e Lazio, mentre sera, alle 20.45, chiude la domenica la sfida Roma-Genoa.