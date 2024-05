Dove vedere Monza-Frosinone

La partita tra Monza e Frosinone valida per la 37^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 19 maggio alle 15 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Monza e Frosinone

Il Monza è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro il Frosinone tra Serie A, Serie B e Coppa Italia (4 vittorie, 1 pareggio), vincendo le due più recenti; l’unico successo dei ciociari contro i brianzoli risale al 25 aprile 2022 nel campionato cadetto (4-1). Questa sarà la prima sfida tra Monza e Frosinone in casa dei brianzoli in Serie A; i biancorossi hanno vinto tutte le tre gare casalinghe contro i gialloblù tra Serie B e Coppa Italia: 12 le reti totali tra le due formazioni in questi tre match (quattro di media a gara). Con la sconfitta nell’ultimo match contro la Fiorentina, il Monza ha registrato sette partite di fila senza alcuna vittoria per la prima volta in Serie A (3 pareggi, 4 sconfitte). Il Monza è rimasto imbattuto in otto delle nove partite contro squadre neopromosse in Serie A (5 vittorie, 3 pareggi), vincendo tutte le ultime quattro; l’unica sconfitta contro queste formazioni è arrivata il 28 maggio 2023 contro il Lecce (0-1). Il Frosinone è rimasto imbattuto in sei degli ultimi sette match di campionato (1 vittoria, 5 pareggi), perdendo tuttavia la gara più recente contro l’Inter. I ciociari hanno anche registrato ben quattro clean sheet nelle ultime sei partite, dopo che nelle prime 30 gare di questo campionato avevano mantenuto solo due volte la porta inviolata. Il Frosinone non ha trovato il gol nelle ultime due partite di campionato e potrebbe registrare tre gare di fila senza segnare in Serie A per la prima volta dal periodo tra il dicembre 2018 e il gennaio 2019, sotto la guida di Marco Baroni.