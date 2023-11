Dove vedere Monza-Torino

La sfida tra Monza e Torino della 12^ giornata di campionato si gioca oggi, sabato 11 novembre, alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

La partita tra Monza e Torino, valida per la 12^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 11 novembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Andrea Marinozzi, commento di Luca Marchegiani; a bordocampo Marina Presello e Paolo Aghemo. Dalle 20 e dalle 22.40 appuntamento con 'L'Originale' , in studio: Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Alessandro Costacurta. Inoltre, collegamenti continui per tutto il weekend con Torino dove si terrà la 54^edizione delle Nitto ATP Finals.

I numeri di Monza e Torino

Il Torino è imbattuto nei due precedenti contro il Monza in Serie A: vittoria per 2-1 il 13 agosto 2022 all’U-Power Stadium, nel primo storico match dei brianzoli nel massimo campionato e pareggio 1-1 all’Olimpico Grande Torino lo scorso 7 maggio. Il prossimo sarà il 50° match del Monza in Serie A (18 vittorie, 14 pareggi, 17 sconfitte), tra le squadre che hanno esordito in Serie A negli ultimi 65 anni solo due formazioni hanno ottenuto più vittorie tagliando il traguardo dei 50 match: il Chievo (24) e il Cagliari (19). Il Monza è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto partite di campionato (3 vittorie, 4 pari), l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro la Roma lo scorso 22 ottobre (con gol di El Shaarawy al 90° minuto). Il Torino ha vinto gli ultimi due match di campionato e potrebbe ottenere tre successi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio e settembre 2019, con Walter Mazzarri alla guida. A partire dallo scorso marzo, solo l’Inter (nove su 12) ha vinto più trasferte del Torino in Serie A (sette su 11); in aggiunta, solo Juventus e Inter (entrambe otto) hanno registrato più clean sheet fuori casa dei granata (sette) nel periodo.