La soddisfazione dell'esterno nerazzurro dopo la meraviglia da 56 metri che ha sbloccato Inter-Frosinone: "Ho visto il portiere fuori dai pali e ho pensato di provare, per fortuna è entrata altrimenti chissà quanti insulti... Oggi era importante vincere, volevamo arrivare allo scontro con la Juve in testa e ci siamo riusciti. Ora continuiamo a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi. Quali sono? Questo lo decidete voi"

Un gol meraviglioso , che ha permesso all' Inter di sbloccare una partita fino a quel momento più complicata del previsto. È evidentemente soddisfatto Federico Dimarco , a segno con una perla da centrocampo nel finale di primo tempo del match tra i nerazzurri e il Frosinone . Al termine della gara, l'esterno dell'Inter ha spiegato come ha pensato di fare quella giocata: "Ho visto il movimento di Dumfries dall'altra parte - ha detto Dimarco a Dazn -, poi ho visto il portiere fuori dai pali e ho provato . Per fortuna che la palla è entrata, altrimenti avrei preso tanti di quegli insulti... ".

"Volevamo arrivare allo scontro diretto in vetta"

"Sicuramente è stato uno dei miei gol più belli in carriera - ha proseguito Dimarco -, ma la cosa più importante è che ci ha permesso di vincere". Dopo la sosta, ci sarà lo scontro diretto con la Juventus: "Io non ero partito benissimo - ha proseguito l'esterno nerazzurri -, sbagliando cose che di solito non sbaglio. Oggi era importante prendere i tre punti per rimanere in testa, ci tenevamo tanto ad arrivare allo scontro diretto in vetta anche se ancora il campionato è lungo e dobbiamo pensare partita per partita. Se questa è la mia Inter più forte? Siamo un bel gruppo, siamo forti e profondi e possiamo intercambiarci, ma dobbiamo lavorare giorno per giorno per raggiungere gli obiettivi. Qual è il nostro? Questo lo decidete voi...".