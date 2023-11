Derby concluso in parità all'Olimpico, 0-0 commentato da José Mourinho: "Il punto è positivo, sicuramente meglio della sconfitta contro una concorrente diretta". La battuta su Pedro: "Giocatore fantastico, ma poteva fare anche nuoto. Si tuffa come in piscina". Risate con Sarri a fine partita: "Nessuno ride e nessuno piange nelle prossime due settimane, ci siamo detti così...". E sul bilancio della Roma: "Per me il campionato è iniziato alla quarta giornata, saremmo in Champions" SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Otto cartellini gialli, poche occasioni e zero gol. Finisce 0-0 il derby della Capitale, un punto per la Roma contro la Lazio che mantiene i giallorossi al 7° posto a +1 in classifica sui rivali cittadini. Prosegue la serie utile in campionato dopo il 2-1 al Lecce, pareggio commentato dopo il match da José Mourinho: "Quando giochi lo fai per vincere. Il punto è positivo, sicuramente è meglio della sconfitta. Giocavamo contro una squadra dagli stessi obiettivi, non abbiamo perso contro una concorrente diretta. I cambi così tardi? Hanno giocato quelli che stavano meglio. Non hanno giocato dall’inizio Pellegrini, Sanches e Aouar, ne ho schierati altri tre che potevano avere gambe e testa per una partita del genere. I due esterni sapevo non potessero giocare 90 minuti. Oggi era difficile per entrambi. I ragazzi hanno fatto una buona partita con personalità. Alle statistiche immagino saremo pari. È mancato il gol. Se fosse stato più lucido, Bove ha avuto due palloni in area che poteva sfruttare meglio".

"Pedro poteva fare nuoto. E l'arbitro…" Non è mancato un appunto sull'arbitraggio di Massa: "Quando l'arbitro ha un criterio con noi, solo con noi, di dare due gialli nei primi 25 minuti a due difensori centrali (Mancini e Ndicka, ndr) andiamo in difficoltà. Pedro è un giocatore fantastico, ma poteva anche fare nuoto perché si butta come in piscina con un modo fantastico. È mancata freschezza sulla trequarti? Dybala ha fatto un bel lavoro, ha dato sicurezza alla squadra".

"Nessuno ride e nessuno piange nelle prossime due settimane" È la battuta che si sono rivolti Mourinho e Sarri al termine del derby: "Maurizio è sempre molto simpatico con me, ci siamo trovati prima della partita e abbiamo scherzato abbastanza riguardo alle parole dette in settimana. Ci siamo detti anche che ci vogliamo bene. Ridevamo alla fine? Ci siamo detti: 'Le prossime due settimane nessuno ride e nessuno piange'. Questo è un pareggino…". E sul bilancio della Roma: "Siamo a 3 punti dal 4° posto e per me il campionato è iniziato alla quarta giornata. Se fosse così veramente, saremmo in Champions. Ricordiamo che non abbiamo Smalling, Pellegrini, Sanches… Siamo in una posizione coerente col lavoro che stiamo facendo. Lavoreremo al massimo per recuperare gli infortuni. Le critiche? Non mi toccano, sono molto esigente con me stesso. Non sono mai soddisfatto".