Le partite di Serie A di oggi

La domenica chiude la dodicesima giornata di campionato prima della pausa per le nazionali. Si inizia alle 12.30 con Napoli-Empoli. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA’