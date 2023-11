Sarri: "Campo non all'altezza. Mourinho? Mi piace"

Finisce senza gol il derby di Roma, match analizzato da Maurizio Sarri: "Sono soddisfatto, squadra in crescita anche caratterialmente. Peccato che il terreno di gioco sia in queste condizioni, è davvero difficile". Risate con Mourinho: "A me lui piace, meno quando fa il personaggio...". E sui singoli: "Guendouzi ha una personalità straripante, Immobile è sereno. Niente Nazionale per lui? Meglio così"

Derby senza reti all'Olimpico, pareggio che non regala il sorpasso in classifica alla Lazio. Finisce 0-0 con la Roma, un punto per i biancocelesti dopo la sconfitta a Bologna. Alla sosta i punti sono 17 con il 10° posto, partita e momento analizzati da Maurizio Sarri nel post-partita: "Sono soddisfatto, la squadra mi sembra in crescita anche caratteriale. È stata una partita particolare, si tratta del derby più sentito che c’è in Italia. Partita difficile da giocare, da gestire. Se non la puoi vincere, non la devi perdere. Va bene così anche per la prestazione. Mi dispiace che il terreno di gioco sia in queste condizioni, è davvero difficile. Non è all’altezza di queste due squadre. È difficile per noi che iniziamo l’azione da dietro palla a terra". L’analisi di Sarri si è spostata sull’approccio offensivo: "Cerchiamo spesso il riempire e attaccare l’area con più qualità e quantità, ma siamo ancora indietro. Abbiamo perso la capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Caratterialmente ci siamo e la fase difensiva sta tornando solida". E sulla rincorsa alla zona Champions: "Pensiamo a stabilizzarci su questo livello di prestazioni. Se l’aspetto caratteriale è questo, siamo destinati a salire".