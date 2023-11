Certezza Calhanoglu, lui sa come si batte la Juve

Lo specialista. Hakan Calhanoglu regista esperto in derby, sfide impossibili e calci piazzati. Rigorista con 6 gol all’attivo in stagione, formidabile al tiro e sapiente metronomo dell’Inter capolista. Lui sa come si batte la Juve. Lo ha già fatto con un rigore nel momento più difficile del primo anno di Inzaghi e anche in finale di Coppa Italia. Ci ha anche perso e non poco, ben 10 volte contro i bianconeri. Insomma sono sempre grandi match. Quelli che esaltano il turco. Calha infatti dà il meglio in notti così. Che sia derby d’Italia o di Milano contro il suo passato rossonero o perfino Champions League come nella sfida fondamentale contro il Barcellona nella stagione passata.