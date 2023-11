Emergenza centrocampo: a gennaio sarà mercato

E il colpo del mercato bianconero di gennaio sarà proprio a centrocampo. Un’operazione diventata necessità alla Continassa dopo aver visto ridursi di due unità il pacchetto per motivi extracampo. In primis la sospensione di Paul Pogba dall’attività agonistica (per la positività all’antidoping riscontrata dopo Udinese-Juventus dello scorso mese di agosto). E poi la squalifica (7 mesi, di fatto fino a fine stagione) di Niccolò Fagioli a seguito dell’indagine sulle scommesse. Per questo motivo la coperta nel mezzo è corta. E quando capita che qualcuno del reparto di centrocampo manchi o per infortunio (ad esempio Weah, che a breve dovrebbe tornare ad allenarsi) o per squalifica da somma di ammonizioni o espulsione (come Rabiot nell’ultima partita contro il Cagliari) Allegri si trova con gli uomini contati, con il rischio di far giocare qualcuno fuori ruolo. E, a proposito di stop per i centrocampisti della Juventus, oltre a Miretti Locatelli è stato dispensato dalla convocazione con la nazionale per una lieve frattura scomposta di una costola. Un problema con cui dovrà convivere per settimane, visto che si tratta di un infortunio fastidioso e doloroso fino a che non ci sarà una completa stabilizzazione della costola. I nomi sono quelli che si fanno da settimane. Un giocatore di qualità che entri nelle rotazioni di Massimiliano Allegri. Pronto fisicamente e utile sia nella costruzione sia nella finalizzazione della manovra. Un centrocampista che sappia fare anche gol. E per questo profilo i dirigenti della Juventus stanno guardando con attenzione al mercato inglese della Premier League. Primo nome è quello di Pierre Emile Hojbjerg, per cui il Tottenham continua a chiedere tanto (30 milioni di euro) quindi al momento sembra molto difficile. Anche perché il centrocampista trova spesso spazio in campo nella squadra allenata da Postecoglu. Poi ci sono Thomas Partey dell'Arsenal e Kalvin Phillips del Manchester City. Per il giocatore ghanese si dovrà capire se i Gunners apriranno al prestito; discorso simile per il centrocampista inglese dei Citizens che ha dato disponibilità al trasferimento, visto lo scarso utilizzo finora con Pep Guardiola e la volontà di giocare con continuità per non perdere la possibilità di essere convocato in nazionale per i prossimi campionati europei di giugno 2024. Insomma la Juve per gennaio cerca in Premier League, ma senza tralasciare alternative e possibilità sia da altro mercati che dal campionato italiano. Ad esempio un nome sempre sul taccuino è quello di Rodrigo de Paul dell’Atletico Madrid, campione del mondo con l’Argentina a Qatar 2022 per 5 stagioni a Udine in serie A. Giocatore ideale nel gioco di Max Allegri per la sua capacità di cucire il gioco tra centrocampo e attacco. Ma al momento un profilo piuttosto complicato da andare a cercare visto il contratto che lo lega alla squadra madrilena. Nella lista c’è anche Lazar Samardzic dell’Udinese, promesso sposo dell’Inter - ma il matrimonio alla fine non s’è fatto - la scorsa estate.