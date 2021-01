2/12

Restando in Serie A, risale allo scorso gennaio quello che è il terzo colpo "invernale" più costoso di sempre. La Juventus pagò all'Atalanta 35 milioni più bonus per assicurarsi con largo anticipo Dejan KULUSEVSKI. Il giocatore, che era in prestito al Parma, finì la stagione in gialloblù per poi vestire il bianconero da luglio. Non ci sono colpi "italiani", invece, nella top 10 dei più costosi di sempre a gennaio. Basti pensare che Paquetà con i suoi 38,4 mln è "solo" 18°.



Vediamo ora la top 10 completa risalendo fino al podio.