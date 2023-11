Juve a tutto Kostic contro l'Inter

Il serbo è in crescita e contro l'Inter proverà a replicare le prestazioni dello scorso campionato: all'andata servì due assist, mentre al ritorno segnò la rete decisiva. Per quanto riguarda gli infortunati buone notizie da Weah e Alex Sandro, pronti a tornare in gruppo. Danilo verso il forfait, mentre a centrocampo restano in dubbio Miretti e Locatelli

A poco più di una settimana da Juventus-Inter Allegri attende notizie dall'infermeria. Quelle buone arrivano da Weah che dalla prossima settimana tornerà in gruppo così come Alex Sandro. Quelle cattive da Danilo, il capitano a quanto pare non ce la farà per lo scontro diretto del 26 novembre. Poi ci sono le notizie interlicutorie che riguardano Miretti alle prese con la lombalgia e soprattutto Locatelli. Il dolore alla costola fratturata è ancora forte. Si prosegue con le terapie e con gli antidolorifici per sperare di averlo in campo. Lui che non ha ancora saltato una partita.

Altre notizie Allegri le attende dalle varie nazionali. L'ultimo a rientrare sarà Bremer, tra i primi di due serbi Vlahovic e Kostic che dopo l'amichevole persa contro il Belgio affrontano la Bulgaria. E se Vlahovic continua nel suo momento no, Allegri puo sorridere per la crescita di condizione continua di Kostic che si scalda verso quella che è la sua partita. Perché contro l Inter l'anno scorso ha giocato due dei suoi migliori match stagionali. All'andata allo Stadium con i due assist per Rabiot e Fagioli, al ritorno a San Siro realizzando il gol decisivo. Dopo un inizio di stagione sottotono con le prime panchine e l'alternanza con Cambiaso nelle ultime 5 partite è stato sempre titolare totalizzando 3 assist e risultando il migliore in assoluto in serie a nel creare azioni pericolose. Una crescita costante per un giocatore che l'anno scorso ha chiuso con 3 gol e 11 assist. Tornato a essere per Allegri un elemento insostituibile.