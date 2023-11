Roma, il futuro in bilico di Mourinho e Lukaku

Il futuro dell'allenatore e dell'attaccante dei giallorossi è incerto. Mourinho ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: da gennaio in poi qualora non ci fossero segnali per un rinnovo, potrebbe guardarsi in giro. Lukaku è in prestito secco dal Chelsea: da capire se la proprietà vorrà sborsare i 43 milioni previsti per il costo del cartellino

Mourinho e Lukaku mente e braccio di una squadra che prova a fatica a rientrare in Champions dopo un’assenza lunga cinque anni. Wuesto l’obiettivo da centrare ma poi? Al 30 giugno scadrà il loro rapporto con la Roma e visto il credito internazionale di cui godono sarà bene per la società stabilire a breve una programmazione.

Su Lukaku la situazione è abbastanza chiara: prestito secco con cifra stabilita di 43 milioni per l'acquisto del cartellino. Lukaku è ancora giovane, 30 anni, visto il costo degli attaccanti di grande valore la cifra da investire risulta essere assolutamente congrua. Ai Friedkin non piace mettere soldi su cartellini dei post trentenni ma visto quanto sposta Lukaku in serie A un’eccezione sarebbe una scelta lucida.

La pratica Lukaku ancora non è stata aperta e neanche quella sul rinnovo di Mourinho. I Friedkin in estate lo andarono a trovare in Portogallo, ma non per pianificare il futuro. Mourinho vive tutto senza ansia, un occhio a quello che accade a Parigi e Madrid lo butta sempre volentieri. E poi c’è la Lega araba dove lo accoglierebbero da re. A Mourinho Roma e la Roma piacciono ma da gennaio in poi qualora non dovessero esserci segnali si sentirà libero di fare le sue scelte.