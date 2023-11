Il suo primo anno in Italia è stato devastante, in questa prima parte di seconda stagione ha mostrato un lieve calo come tutta la squadra di Garcia ma adesso, col timone passato a Mazzarri, vuole subito rialzarsi. La doppietta segnata in Nazionale ne è un chiaro segnale. Khvicha Kvaratskhelia vuole tornare a incantare e nel frattempo ha rilasciato un'intervista a Setanta Sport raccontando aneddoti e incontri particolari che l'hanno coinvolto, a partire da quello con Lionel Messi: "Non ci credereste - ha detto il georgiano -. Alla cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro era seduto alla mia destra. Durante la pausa pubblicitaria ci hanno detto di non muoverci, ma all’improvviso lui si è alzato ed è venuto verso di me. Non capivo cosa stesse succedendo. Quando mi ha raggiunto ha alzato il braccio e mi ha stretto la mano: lo apprezzo moltissimo, è una persona straordinaria oltre che un giocatore pazzesco. Ha ancora di più il mio rispetto”. E a proposito dell'eterno duello con Cristiano Ronaldo ha aggiunto: "Quando hai Messi come rivale storico è difficile restare allo stesso livello. Per questo l’ho adorato: ha vinto tutto con la sua professionalità, per me era un idolo e mi regalava tantissime emozioni con i suoi gol”.