Inter, Inzaghi punta su De Vrij e Mkitharyan

Gli impegni delle nazionali a volte danno e a volte tolgono. Se l’influenza di Calhanoglu è già superata, il calciatore si è allenato e a Torino ovviamente ci sarà, meno positiva, in vista di Torino e degli impegni immediatamente successivi, il problema al polpaccio di Bastoni che terrà fuori il difensore qualche partita. Questo darà a De Vrij una nuova opportunità e di essere ancora più protagonista per un difensore sempre più al centro delle scelte di Inzaghi e artefice di prestazioni all’altezza della situazione. Rispetto ad un campionato fa il minutaggio è poi cresciuto.

Ad oggi per il centrale olandese sono 11 le partite giocate in campionato, 6 da titolare. L’ultima a Bergamo contro l’Atalanta che è stata anche l’unica in cui l’Inter ha incassato un gol con lui in campo. Insomma una sicurezza anche in una situazione di reparto in cui l’assenza di Pavard rende contati gli uomini li dietro mentre a centrocampo la possibilità di scelta non manca e proprio dal centrocampo arrivano le risposte migliori anche in chiave nazionali.